Чем развлечься в выходные: средневековые танцы, шотландские волынки, фетровые игрушки

Премьера состоится в ДК «Силикатный», начало в 19:00.

В ближайшую субботу, 18 февраля, состоится премьера спектакля «Кафе «Виолетта» . это постановка театра «Открытые двери», по одноименной пьесе Евгения бобрикова.

В воскресенье, 19 февраля, пройдет занятие по историческим танцам . В программе средневековые контрдансы и бранли, а так же танцы XIX века. Событие состоится в гоордском досуговом центре, начало в 15 часов.

В субботу, 18 февраля, знаменитый московский оркестр волынщиков CITI PIPES сыграет концерт-перфоманс в Калуге. Подробнее о событии мы писали в нашей статье . Действо состоится на сцене Дома Музыки, начало в 18:00.

В воскресенье, 19 февраля, в баре «Мажор» в 19:00 начнется концерт памяти Виктора Цоя . Песни группы «Кино» прозвучат в исполнении трибьют-коллектива «Sолнечные дни».