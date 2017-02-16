Чем развлечься в выходные: средневековые танцы, шотландские волынки, фетровые игрушки
Представляем наш традиционный обзор интересных событий ближайших выходных.
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В ближайшую субботу, 18 февраля, состоится премьера спектакля «Кафе «Виолетта». это постановка театра «Открытые двери», по одноименной пьесе Евгения бобрикова.
Премьера состоится в ДК «Силикатный», начало в 19:00.
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В воскресенье, 19 февраля, пройдет занятие по историческим танцам. В программе средневековые контрдансы и бранли, а так же танцы XIX века. Событие состоится в гоордском досуговом центре, начало в 15 часов.
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В субботу, 18 февраля, знаменитый московский оркестр волынщиков CITI PIPES сыграет концерт-перфоманс в Калуге. Подробнее о событии мы писали в нашей статье. Действо состоится на сцене Дома Музыки, начало в 18:00.
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В воскресенье, 19 февраля, в баре «Мажор» в 19:00 начнется концерт памяти Виктора Цоя. Песни группы «Кино» прозвучат в исполнении трибьют-коллектива «Sолнечные дни».
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В настоящее время в Калуге проходят гастроли новосибирского цирка-шапито «Золотой дракон» с масштабной программой.
18 и 19 февраля, артисты дают четыре выступления – по два в каждый выходной, начало в 13:00 и 17:00.
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Детям
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В воскроесенье, 19 февраля, состоится мастер-класс для детей по стоп-моушн анимации (покадровая сьемка). Ребятам объяснят основные принципы создания пластилинового или кукольного мультфильма, а так же помогут создать собственный ролик. Событие пройдет на Станции Творчества, начало в 15 часов.
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А самые маленькие, субботним утром, 18 февраля, сошьют игрушки из фетра на мастер-классе в Доме мастеров, начало в 10:00.
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За городом
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В воскросенье, 19 февраля, проходит семейный праздник «Ах, ты Зимушка- Зима!», в программе лыжные соревнования. Событие состоится на территории музея-усадьбы Полотняный завод, начало в 11:00.
Еще больше интересных событий в нашей афише.