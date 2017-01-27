Где отдохнуть на выходных: китайский Новый год и шоколад своими руками
Представляем наш традиционный обзор развлечений выходного дня 28-29 января.
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В эту субботу стартует цикл музыкально-поэтических вечеров «Субботний мусейон». На музейной площадке для гостей с разнообразной программой будут выступать музыканты, актеры и поэты. Событие пройдет в Калужском музее изобразительных искусств, начало в 17:30
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В субботу и воскресенье состоятся сборные экскурсии по историческому центру Калуги. Участники прогуляются по «Калужскому Арбату» - пешеходной улице города, посетят новогоднюю ярмарку, загадают желание у памятника Мешку с деньгами, встретят первооткрывателя космонавтики К. Э. Циолковского с велосипедом. Затем экскурсия продолжится через исторический центр Калуги к купеческим палатам Коробовых и дому Золотарева и завершится на территории ансамбля Гостиных рядов.
Начнется действо возле входа в Калужский драматический театр в 18:00
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В воскресенье в Калуге пройдет конкурс на лучшую снежную фигуру. В прошлом году всего за час рядом с катком появились три скульптуры: группа девочек выбрала для воплощения образ Снегурочки, а мальчишечьи команды лепили Снежного человека и «Крепость монстров». В этом году участники вновь воплотят снежные фантазии на спортивной площадке МБОУ ДО «Центр «Красная Звезда», начало в 14:30
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В субботу состоится интерактивное кондитерское шоу для детей «Вилли и шоколадная фабрика». Дети и их родители станут участниками представления, а после, унесут домой вкусные поделки, которые приготовят сами из настоящего шоколада. Мероприятие проводится на «Станции творчества», начало в 16:00
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В субботу и воскресенье, можно посмотреть кукольный спектакль о превращениях «Чудеса в решете». История о том, как девушка Маша взялась за ум и перестала бездельничать. Пройдет представление в Калужском театре кукол, каждый выходной по два сеанса в 11:00 и 13:00
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В воскресенье с ребенком можно сходить на спектакль «Снегурушка», сказка научит верить в лучшее, бороться и никогда не сдаваться. Действо состоится на сцене Калужского областного театра юного зрителя, начало в 11:00
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В субботу и воскресенье за городом можно окунуться в атмосферу поднебесной и отметить Китайский новый год, празднование проводится в формате фестиваля в Этномире. Начало в 10:30
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В ближайшие выходные, 28 и 29 января пройдет Чемпионат Калужской области по бильярду. Любители этого вида спорта увидят состязание мужчин в дисциплине свободная пирамида. Соревнование проводится в ДЮСШ «Спартак», начало в 9:30
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В воскресенье пройдет Чемпионат Калужской области по мини-футболу в зачёт зимней областной Спартакиады среди спортивных команд муниципальных образований Калужской области. Игры состоятся в Центре спортивной подготовки в Анненках, начала в 10:30
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28 января состоится концерт хора ветеранов «Преображение». Коллектив под управлением Маргариты Ростыгу исполнит произведения разных жанров – народные, лирические, песни из кинофильмов. Несколько песен прозвучат в исполнении хора впервые.
Выступление пройдет в Городском досуговом центре, начало в 13:00
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В воскресенье, 29 января электроник-рок группа ASPER X выступит со специальной программой для нового концертного сезона. За последний год группа поколесила по стране и выступала на сценах более тридцати городов России, заслужила популярность и разорвала шаблоны российской андеграунд-сцены.
Послушать ребят можно в Баре Мажор, начало в 19:00
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