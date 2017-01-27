Где отдохнуть на выходных: китайский Новый год и шоколад своими руками

В воскресенье, 29 января электроник-рок группа ASPER X выступит со специальной программой для нового концертного сезона. За последний год группа поколесила по стране и выступала на сценах более тридцати городов России, заслужила популярность и разорвала шаблоны российской андеграунд-сцены.

Послушать ребят можно в Баре Мажор, начало в 19:00