Масленица 2018: полная афиша развлечений и народных гуляний
В понедельник, 12 февраля, началась масленичная неделя и мы представляем полную афишу народных гуляний и увеселений в Калуге и за городом. В этом году впервые в Калуге пройдет масленичное шествие! Читайте об этом ниже.
16 февраля
- 17.00 - развлекательная программа «Развесёлая Масленица» мкр.Тайфун, Грабцевское шоссе, д.108
17 февраля
- 11.00 - развлекательная программа «Широка Маслёна - добрая гулёна!» мкр.Северный, ул.Дорожная, д.33а
- 12,00 Командная эстафета «Физкультпросвет: блины и гири» Сквер им. В. Н. Волкова
- 12.00 - народное гуляние «Широкая Масленица» Московская площадь
- 12.00 - народное гуляние «Заводи хоровод - Масленица у ворот» площадь Маяковского
- 12.00 - масленичное гуляние «Маслёнина неделя» ул.Пухова, д.52, сквер МБУК «Городской досуговый центр»
- 12.00 - праздничное гуляние «Чудо-Масленица» пер.Малинники, д.20, площадка перед ДК «Малинники»
- 12.00 - народное гуляние «Широкая Масленица» ул.Гурьянова, д.27, площадка перед ДК «Силикатный»
- 12.00 - театрализованное представление «Масленичные приключения» д.Канищево, площадка перед Канищевским СКДЦ
- 12.00 - народное гуляние «Гори, солнце красное - приводи весну ясную!» с.Муратовского щебзавода, площадка перед Муратовским СКДЦ
- 12.00 - народное гуляние «Масленица пришла!» с.Росва, площадка перед Росвянским СДК
- 12.00 - народное гуляние «Гуляй, народ, Масленица у ворот!» д.Обухово, площадка перед Обуховским СДК
- 13.00 - театрализованная программа «Проводы зимы» ул.Дубрава, д.3а, ДК «Дубрава»
- 13.00 - народное гуляние «Гостья наша дорогая - Масленица» ул.Центральная, д.18, площадка перед Шопинским СДК
- 13.00 - праздничная программа «Масленица» д.Плетеневка, площадка перед Плетенёвским СДК
- 14.00 - театрализованное представление «Масленичные приключения» мкр.Терепец, бульвар Энтузиастов, д.6
- 14.00 - народное гуляние «Широка Маслёна - добрая гулёна!» ул.Турынинская, д.10а, площадка перед КДЦ «Турынино»
- 14.00 - игровая программа «Разгуляй, Масленица!» д.Ильинка, площадка перед Новоильинским СДК
- 15.00 - фольклорный праздник «Широкая Масленица» д.Колюпаново, площадка перед Колюпановским СКДЦ
18 февраля
11.45-15.00 – народное гуляние «Калужская Масленица» Театральная площадь
В этом году основные мероприятия народного гуляния «Калужская Масленица» пройдут 18 февраля. На Театральной площади развернётся настоящий Масленичный городок, где калужан ждут концертные программы, народные игры, масленичные конкурсы и забавы, звонкие песни и задорные танцы, мастер-классы, торговые ряды и ярмарка народных промыслов.
На празднике будет организована выездная торговля, а самым главным блюдом, конечно, станут масленичные блины. Для любителей активного отдыха и масленичных забав будут организованы интерактивные площадки: «Богатырский кастинг», «Колодезное дефиле», «Скоморошьи потехи», «Блинные забавы», «Весёлый разгуляй», «Соломенный лаберинт». Окунуться в атмосферу народного гулянья помогут фото-зоны, где каждый пришедший на праздник сможет перевоплотиться в героев русских народных сказок и масленичных персонажей. Традиционно в рамках народного гуляния на Театральной площади развернется выставка-ярмарка мастеров народных промыслов «Фестиваль ремёсел».
- 12.00 Праздничная программа начнется с масленичного шествия. Колонна ряженых с песнями, шутками да прибаутками пройдёт по Театральной площади, по пути глашатаи будут созывать гостей и информировать калужан о программе праздника. Затем на главной сцене состоится концертно-театрализованное представление «Гуляй, Калужская Масленица» с участием калужских творческих коллективов.
- С 12.00 часов на Театральной площади, начнут работать и другие тематические площадки. В Театральном сквере на площадке у фонтана развернется интерактивная площадка «Арт-мастерская «Маслена - мастерица», где все желающие смогут своими руками изготовить разнообразные масленичные сувениры и подарки.
- 12.00 до 13.30 Стало доброй традицией проведение в рамках народного гулянья городского конкурса на лучшее изготовление масленичной куклы «Сударыня Масленица». Выставка работ участников конкурса будет расположена на Театральной площади, затем на главной сцене состоится церемония награждения победителей конкурса.
- 14.10 Самых ловких и отважных калужан ждет главный масленичный аттракцион «Потешный столб»
- 15.00 Финалом Калужской Масленицы на Театральной площади станет церемония «Сжигания Чучела» и большой «Калужский хоровод»
12.00 - праздничная программа «Масленичные забавы» ТРЦ «Торговый квартал», ул.Московская, д.338а
14.00 - народное гуляние «Маслёнина неделя» Новый городской парк, ул.Марата, д.2
15.00 - концертно-игровая программа «Прощай, Масленица!» мкр.Правобережье, сквер Матери
ЗА ГОРОДОМ
17 февраля
12.00 Масленица в Никола-Ленивце. Огню будет отдана скульптура Николая Полисского «Пламенеющая готика». Языки пламени на одно мгновение превратят огромный арт-объект в ажурное огненное здание. В этот раз скульптура составит тридцать метров, что ровно на десять метров больше, чем в прошлом году.
12.00 "Масленица 2018" в Лаврово-Песочне. Гостей ждут: Концертная программа; Танцы, игры, конкурсы, потешный столб (ценные призы), сжигание чучела « Масленицы», ярмарка, горячий чай, блины (с различными начинками), шашлык.
10.30 Масленица в Этномире. Гостей ждут: выставка мировых маслениц, ярмарочные ряды, яства на любой вкус, ледяной столб, масленичные игры и забавы, масленичные детские забавы, создание больших чучел для проводов зимы в традициях народов мира, масленица-хороводница, фольклорная программа, танцы солнца народов сибири, встреча весны в индийских традициях
Сожжение масленицы
Отзывы
В Этномире 2 дня это будет - 17, 18 го по программе, обозначенной выше. В субботу кроме основной стандартной программы проводится еще ночное огненное шоу.