Масленица 2018: полная афиша развлечений и народных гуляний

В понедельник, 12 февраля, началась масленичная неделя и мы представляем полную афишу народных гуляний и увеселений в Калуге и за городом. В этом году впервые в Калуге пройдет масленичное шествие! Читайте об этом ниже.

16 февраля

17.00 - развлекательная программа «Развесёлая Масленица» мкр.Тайфун, Грабцевское шоссе, д.108

17 февраля

11.00 - развлекательная программа «Широка Маслёна - добрая гулёна!» мкр.Северный, ул.Дорожная, д.33а

12,00 Командная эстафета «Физкультпросвет: блины и гири» Сквер им. В. Н. Волкова

12.00 - народное гуляние «Широкая Масленица» Московская площадь

12.00 - народное гуляние «Заводи хоровод - Масленица у ворот» площадь Маяковского

12.00 - масленичное гуляние «Маслёнина неделя» ул.Пухова, д.52, сквер МБУК «Городской досуговый центр»

12.00 - праздничное гуляние «Чудо-Масленица» пер.Малинники, д.20, площадка перед ДК «Малинники»

12.00 - народное гуляние «Широкая Масленица» ул.Гурьянова, д.27, площадка перед ДК «Силикатный»

12.00 - театрализованное представление «Масленичные приключения» д.Канищево, площадка перед Канищевским СКДЦ

12.00 - народное гуляние «Гори, солнце красное - приводи весну ясную!» с.Муратовского щебзавода, площадка перед Муратовским СКДЦ

12.00 - народное гуляние «Масленица пришла!» с.Росва, площадка перед Росвянским СДК

12.00 - народное гуляние «Гуляй, народ, Масленица у ворот!» д.Обухово, площадка перед Обуховским СДК

13.00 - театрализованная программа «Проводы зимы» ул.Дубрава, д.3а, ДК «Дубрава»

13.00 - народное гуляние «Гостья наша дорогая - Масленица» ул.Центральная, д.18, площадка перед Шопинским СДК

13.00 - праздничная программа «Масленица» д.Плетеневка, площадка перед Плетенёвским СДК

14.00 - театрализованное представление «Масленичные приключения» мкр.Терепец, бульвар Энтузиастов, д.6

14.00 - народное гуляние «Широка Маслёна - добрая гулёна!» ул.Турынинская, д.10а, площадка перед КДЦ «Турынино»

14.00 - игровая программа «Разгуляй, Масленица!» д.Ильинка, площадка перед Новоильинским СДК

15.00 - фольклорный праздник «Широкая Масленица» д.Колюпаново, площадка перед Колюпановским СКДЦ

18 февраля

11.45-15.00 – народное гуляние «Калужская Масленица» Театральная площадь

В этом году основные мероприятия народного гуляния «Калужская Масленица» пройдут 18 февраля. На Театральной площади развернётся настоящий Масленичный городок, где калужан ждут концертные программы, народные игры, масленичные конкурсы и забавы, звонкие песни и задорные танцы, мастер-классы, торговые ряды и ярмарка народных промыслов.

На празднике будет организована выездная торговля, а самым главным блюдом, конечно, станут масленичные блины. Для любителей активного отдыха и масленичных забав будут организованы интерактивные площадки: «Богатырский кастинг», «Колодезное дефиле», «Скоморошьи потехи», «Блинные забавы», «Весёлый разгуляй», «Соломенный лаберинт». Окунуться в атмосферу народного гулянья помогут фото-зоны, где каждый пришедший на праздник сможет перевоплотиться в героев русских народных сказок и масленичных персонажей. Традиционно в рамках народного гуляния на Театральной площади развернется выставка-ярмарка мастеров народных промыслов «Фестиваль ремёсел».

12.00 Праздничная программа начнется с масленичного шествия. Колонна ряженых с песнями, шутками да прибаутками пройдёт по Театральной площади, по пути глашатаи будут созывать гостей и информировать калужан о программе праздника. Затем на главной сцене состоится концертно-театрализованное представление «Гуляй, Калужская Масленица» с участием калужских творческих коллективов.

С 12.00 часов на Театральной площади, начнут работать и другие тематические площадки. В Театральном сквере на площадке у фонтана развернется интерактивная площадка «Арт-мастерская «Маслена - мастерица», где все желающие смогут своими руками изготовить разнообразные масленичные сувениры и подарки.

12.00 до 13.30 Стало доброй традицией проведение в рамках народного гулянья городского конкурса на лучшее изготовление масленичной куклы «Сударыня Масленица». Выставка работ участников конкурса будет расположена на Театральной площади, затем на главной сцене состоится церемония награждения победителей конкурса.

14.10 Самых ловких и отважных калужан ждет главный масленичный аттракцион «Потешный столб»

15.00 Финалом Калужской Масленицы на Театральной площади станет церемония «Сжигания Чучела» и большой «Калужский хоровод»

12.00 - праздничная программа «Масленичные забавы» ТРЦ «Торговый квартал», ул.Московская, д.338а

14.00 - народное гуляние «Маслёнина неделя» Новый городской парк, ул.Марата, д.2

15.00 - концертно-игровая программа «Прощай, Масленица!» мкр.Правобережье, сквер Матери

ЗА ГОРОДОМ

17 февраля

12.00 Масленица в Никола-Ленивце. Огню будет отдана скульптура Николая Полисского «Пламенеющая готика». Языки пламени на одно мгновение превратят огромный арт-объект в ажурное огненное здание. В этот раз скульптура составит тридцать метров, что ровно на десять метров больше, чем в прошлом году.

12.00 "Масленица 2018" в Лаврово-Песочне. Гостей ждут: Концертная программа; Танцы, игры, конкурсы, потешный столб (ценные призы), сжигание чучела « Масленицы», ярмарка, горячий чай, блины (с различными начинками), шашлык.

10.30 Масленица в Этномире. Гостей ждут: выставка мировых маслениц, ярмарочные ряды, яства на любой вкус, ледяной столб, масленичные игры и забавы, масленичные детские забавы, создание больших чучел для проводов зимы в традициях народов мира, масленица-хороводница, фольклорная программа, танцы солнца народов сибири, встреча весны в индийских традициях

Сожжение масленицы