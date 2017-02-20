Масленица началась: полная афиша развлечений и народных гуляний

В понедельник, 20 февраля, началась масленичная неделя и мы представляем полную афишу народных гуляний и увеселений в Калуге и за городом. Кстати, в этом году у калужан есть все шансы отпраздновать Масленицу также широко, как делали это наши предки.

Ведь в старину народ прекращал работать уже в четверг и кутил до воскресенья, а на этой неделе День защитника отечества выпадает как раз на четверг, и выходные продлятся до понедельника. Как правильно, согласно традициям, отметить наступление весны, читайте в конце материала, сразу после афиши торжеств.

С наступающими праздниками, Калуга!

Народные масленичные гуляния в Калуге

В среду, 22 февраля, пройдет народное гуляние «Развеселая Масленица» микрорайон Тайфун, Грабцевское шоссе, дом 108, начало в 17:00.

В пятницу, 24 февраля, пройдут следующие гуляния:

Фольклорный праздник «Проводы зимы», Колюпаново, площадка перед Колюпановским СКДЦ;

Театрализованное представление «Гуляй, Масленица!» микрорайон Северный, улица Дорожная, дом 33А;

Начало этих мероприятий в 12:00.

В субботу, 25 февраля, жителей Калуги и пригородов ждут следующие развлечения:

Театрализованная концертная программа «Широкая Масленица», Московская площадь;

Концертно-игровая программа «Заводи хоровод – Масленица у ворот» площадь Маяковского;

Концертно-игровая программа «Масленичный переполох», Правобережье, сквер Матери;

Театрализованное представление «Ой Маслёна – красота, открывай-ка ворота!», Терепец, бульвар Энтузиастов;

Народное гуляние «Маслёнина неделя», улица Пухова, дом 52, площадка перед Городским досуговым центром;

Народное гуляние «Масленица-кровошейка, встречаем тебя хорошенько!» площадка перед ДК «Малинники»;

Народное гуляние «Широкая Масленица», площадка перед ДК «Силикатный»;

Театрализованное представление «Гуляй, Масленица!», площадка перед Канищевским СКДЦ;

Концертно-игровая программа «Гори, гори ясно!», село Муратовского щебзавода, Площадка перед Муратовским СКДЦ;

Народное гуляние «Масленица пришла», Росва, площадка перед Росвянским СДК;

Все перечислинные мероприятия начинаются в 12:00.

Концертная программа «Как на масленой неделе», деревня Обухово, площадка перед Обуховским СДК;

Народное гуляние «Масленица-Кривошейка», Шопино, площадка перед Шопинским СДК;

Праздничная программа «Весёлая Масленица», Плетнёвка, площадка перед Плетневский СДК;

Эти мероприятия начнутся в 13:00.

Театрализованное представление «Ой Маслена – красота, открывай-ка ворота!», площадка перед КДЦ Турынино;

Театрализованная игровая программа «Масленица идёт – блин да мед несет!», Ильинка, площадка перед Новоильинским СДК;

Начало мероприятий в 14:00.

В воскресенье,26 февраля, состоятся:

Народное гуляние «Калужская Масленица, Театральная площадь», начало в 12:00;

Народное гуляние «Русская Масленица», Центральный парок культуры и отдыха, начало в 14:00.

За городом

В субботу и воскресенье 25 и 26 февраля, состоится праздник «Широкая масленица» в Этномире, начало в 10:00. В субботу, 25 февраля, можно от Масленица. Проект Николая Полисского, арт-парк Никола-Ленивец, начало в 17:00. В воскресенье, 26 февраля, Масленица в доме Гончаровых, поселок Полотняный завод, начало в 11:00.

Неделя чревоугодия и гуляний

Издавна принято было отмечать каждый день Масленичной недели по-разному и ниже мы расскажем как именно.

Понедельник: «Встреча»

Рано утром свекровь со свёкром собирали невестку и отправляли её к родителям, а вечером сами приходили в гости к сватам. За ужином обсуждали, где проводить праздник. К этому дню на площади уже устанавливались качели, горки и балаганы.

Хозяйки с понедельника начинали печь блины. Первый блин принято было отдавать нищим, чтобы те помянули умерших родственников. Именно в понедельник в деревнях и сёлах устанавливали чучело Масленицы, которое облачали в разное тряпьё.

Вторник: «Заигрыши»

Во вторник молодёжь устраивала катания на санях с горки и другие весёлые потехи. Тот, кто становился победителем в играх, угощался блинами с разными начинками. В этот день устраивались смотрины невест, ведь все масленичные обряды - это своеобразная подготовка к помолвке, чтобы после Пасхи и Красной горки сыграть свадьбу.

Среда: «Лакомки»

Про этот день хорошо сказано в поговорке: «Что есть в печи, всё на стол мечи!». Конечно, коронное блюдо любого стола - блины. В среду ходили к тёще в гости, прихватив какое-нибудь вкусное угощение.

Четверг: «Широкий разгуляй»

Все дни до четверга считались не очень значимыми. Но в этот день народ переставал работать и полностью отдавался веселью. Люди играли, водили хороводы, устраивали кулачные бои, а также залезали на высоченный столб.

Пятница: «Тёщины вечёрки»

Масленичные обряды в этот день устраивали для того, чтобы молодые люди могли найти себе пару. А тёщи приходили в гости к зятьям на блины. Существовал обычай: тёща накануне присылала в дом зятя всё необходимое для блинов: сковородки, половник, а тесть - муку и масло. Если зять пренебрегал этим обычаем, он сильно обижал родителей жены, да и других родственников.

Суббота: «Золовкины посиделки»

Невестки должны были звать в гости золовок (сестёр мужа). Обязательно следовало подарить что-то родственнице. А ещё вечером было принято приходить в гости к друзьям и знакомым, чтобы полакомиться блинами.

В субботу устраивали «целовник» - все новобрачные участвовали в обряде чествования. Помолвленные молодые люди взбирались на большую гору для катания, кланялись, целовались и съезжали на санях вниз. Под горой продолжали целоваться под громкие крики толпы.

Воскресенье: «Прощёное воскресенье»

Масленица заканчивается Прощёным воскресеньем. Этот день в народе также назывался «целовальником» или «проводами». Заканчивалась неделя чревоугодия и гуляний. Повсюду разжигались костры, чтобы растопить лёд и снег, доходил черёд и до чучела Масленицы - сжигали и его. В этот день принято просить прощения у Господа и у всех родных и знакомых.