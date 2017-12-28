Новый год 2018: Куда сходить на новогодних праздниках

Новый год 2018: Куда сходить на новогодних праздниках

Опубликовано в чт, 28/12/2017 - 11:38

29 декабря

Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина (Дворец Пионеров) (ул. Карла Маркса, 1)

  • 11.00, 13.00 Новогоднее сказочное представление “Время чудес”

Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского (Академика Королёва, 2)

  • 11.00, 14.00, 16.00 Детская новогодняя программа «Приключения начинаются!...» 

Калужская областная филармония (ул. Ленина, 60). 

  • 12:00 Новогоднее представление “Новогодние чудеса, или Пес Снежок и новогодний шок”. 

Калужский дом музыки (ул. Кирова, 6) 

  • 10.00 Представление «Маленький Новый год».

  • 13:00  Детское представление «Тайна волшебной штуковины или…пропавший Дед Мороз». 

Калужский Драматический театр (Театральная площадь, 1) 

  • 11:00, 14:00 Новогодний спектакль “Сказки Пушкина”. 

30 декабря

Гостиный двор, пл. (Старый торг, 1) 

  • 13:00 - 14:00 Праздничная программа Калужского областного колледжа культуры и искусств 

Дом-музей А.Л. Чижевского (ул. Московская, 62)

  • 11.00, 14.00 Новогодний праздник «Путешествие Деда Мороза в Новогоднюю ночь» 

Резиденция Калужского Деда Мороза (пер.Григоров, 9 Дом мастеров)

  • с 12:00 до 15:00  Театрализованные экскурсионные программы

Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина (Дворец Пионеров) (ул. Карла Маркса, 1)

  • 11.00, 13.00 Новогоднее сказочное представление “Время чудес”

Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского (Академика Королёва, 2)

  • 11.00, 14.00, 16.00 Детская новогодняя программа «Приключения начинаются!...» 

Калужский Драматический театр (Театральная площадь, 1) 

  • 11:00, 14:00 Новогодний спектакль “Сказки Пушкина”

31 декабря

Сквер им. Жукова

  • 17.00 праздничная программа с Дед Морозом и Снегурочкой 

Калужский Драматический театр (Театральная площадь, 1) 

  • 11:00, 14:00 Новогодний спектакль “Сказки Пушкина”

Театральная площадь 

  • 18:00 Открытие главной городской новогодней елки «С Новым годом, Калуга!».
  • 18:30  Праздничный фейерверк. 


1 января

Вертолётная площадка на Яченском водохранилище

  • 10:00 Новогодняя пробежка вокруг водохранилища 7 км 

Калужский Драматический театр (Театральная площадь, 1) 

  • 11:00, 14:00 Новогодний спектакль “Сказки Пушкина”

Театральная площадь 

  • 01:00-04:00  Развлекательная программа «Новогодняя ночь – 2018». 

2 января

Дом-музей А.Л. Чижевского (ул. Московская, 62)

  • 11.00, 14.00 Новогодний праздник «Путешествие Деда Мороза в Новогоднюю ночь»

Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина (Дворец Пионеров) (ул. Карла Маркса, 1)

  • 12.00 Сказочное представление “Чудеса у ёлки”

Городской парк, ул. Марата, 2

  • 12.00 новогодний мастер-класс по скандинавской ходьбе 

Калужский театр юного зрителя (ул. Театральная, 36).

  • 10.00, 12.00 Праздничные представления у Ёлки «Встречаем Новый год в ползунках»
  • 11.00, 14.00, 17.00 Спектакль «Чудеса для принцессы»

Инновационный культурный центр (ИКЦ) 

  • 11.00, 14.00 Детское новогоднее представление "Ёлки 2.0 спасение нового года Minecraft" 

Калужский Драматический театр (Театральная площадь, 1) 

  • 11:00, 14:00, 16:30 Новогодний спектакль “Сказки Пушкина”

Калужский музей изобразительных искусств (ул. Ленина, 104)

  • 13.00 - мастер-класс «Волшебный веер» 
  • 14.00, 16.00 –«История музея и музейные истории»  
  • 15:00  Интерактивная экскурсия “Путешествие в страну Новогодию”. 

Центральный парк культуры и отдыха 

  • 12:00 Открытие проекта «Яркие краски зимы». 

Городской досуговый центр (ул. Пухова, 52)

  • 11:00, 14:00  Новогоднее представление и спектакль “Маленький Мук”. 

3 января

Безумная лаборатория (ул. Московская, 5)

  • 12:30 ИНТЕРАКТИВНЫЙ спектакль от чемоданного театра "Карусель". “Новогодняя мелодия”
  • 14.00 Программа “Дед Мороз в гостях у Чокнутых Учёных”. (научное шоу, детская развлекательная программа с Дедом Морозом, Бумажная дискотека)

Дом-музей А.Л. Чижевского (ул. Московская, 62 )

  • 11.00, 14.00 Новогодний праздник «Путешествие Деда Мороза в Новогоднюю ночь»

ДК Арена КТЗ (ул. Московская, д. 212)

  • 12. 00 Праздничная постановка "Новый год со Свинкой Пеппой" 

Гостиный двор, пл. (Старый торг, 1) 

  • 12:00 -13:00  Мастер-класс по танцам (мини-диско) 

Резиденция Калужского Деда Мороза (пер.Григоров, 9 Дом мастеров)

  • с 12:00 до 15:00  Театрализованные экскурсионные программы

Городской парк, ул. Марата, 2

  • 12.00 Развлекательная программа «Наш веселый Новый год»  

Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина (Дворец Пионеров) (ул. Карла Маркса, 1)

  • 12.00 Сказочное представление “Чудеса у ёлки”

Калужский театр юного зрителя (ул. Театральная, 36)

  • 10.00, 12.00 Праздничные представления у Ёлки «Встречаем Новый год в ползунках»
  • 11.00, 14.00, 17.00 Спектакль «Чудеса для принцессы»

Калужский Драматический театр (Театральная площадь, 1) 

  • 11:00, 14:00, 16:30 Новогодний спектакль “Сказки Пушкина”

Калужский дом музыки (ул. Кирова, 6) 

  • 11:00  Детское представление «Тайна волшебной штуковины или…пропавший Дед Мороз». 

Калужский музей изобразительных искусств (ул. Ленина, 104)

  • 13.00 – мастер-класс «Бутоньерка-маленький букет»  
  • 14.00, 16.00 –«История музея и музейные истории»  
  • 15:00  Интерактивная экскурсия “Путешествие в страну Новогодию”.

Центральный парк культуры и отдыха 

  • 12:00 Городской новогодний конкурс «Парад Дедов Морозов». 

Городской досуговый центр (ул. Пухова, 52)

  • 11:00, 14:00  Новогоднее представление и спектакль “Маленький Мук”. 

4 января

Дом-музей А.Л. Чижевского (ул. Московская, 62)

  • 11.00, 14.00 Новогодний праздник «Путешествие Деда Мороза в Новогоднюю ночь»

Резиденция Калужского Деда Мороза (пер.Григоров, 9 Дом мастеров)

  • с 12:00 до 15:00  Театрализованные экскурсионные программы

Безумная лаборатория (ул. Московская, 5)

  • 12.00 Школа Супергероев с Человеком Пауком” и Бумажная дискотека
  • 15.00 Квест “Чёрный ящик” (для детей 7-11 лет) и Бумажная дискотека

Городской парк, ул. Марата, 2

  • 12.00 Спортивно-массовое мероприятие «Привет, Новый год!»   

Калужский театр юного зрителя (ул. Театральная, 36)

  • 10.00, 12.00 Праздничные представления у Ёлки «Встречаем Новый год в ползунках»
  • 11.00, 14.00, 17.00 Спектакль «Чудеса для принцессы»

Калужский Драматический театр (Театральная площадь, 1) 

  1. 11:00, 14:00, 16:30 Новогодний спектакль “Сказки Пушкина”

Калужский дом музыки (ул. Кирова, 6) 

  • 10.00 Представление «Маленький Новый год».

Калужский музей изобразительных искусств (ул. Ленина, 104)

  • 13.00 - мастер-класс «Волшебный веер» 
  • 14.00, 16.00 –«История музея и музейные истории»  
  • 15:00  Интерактивная экскурсия “Путешествие в страну Новогодию”.

Городской досуговый центр (ул. Пухова, 52)

  • 11:00, 14:00  Новогоднее представление и спектакль “Маленький Мук”. 

Центральный парк культуры и отдыха 

  • 12:00 Городской новогодний конкурс «Чудо-сани – 2018». 

Калужская областная филармония (ул. Ленина, 60)

  • 19:00  Балет “Щелкунчик”. 

5 января

Дом-музей А.Л. Чижевского (ул. Московская, 62)

  • 11.00, 14.00 Новогодний праздник «Путешествие Деда Мороза в Новогоднюю ночь»

Гостиный двор, пл. (Старый торг, 1)

  • 12:00-13:00 Программа «Игра у новогодней елки»  

Городской парк, ул. Марата, 2

  • 12.00 Развлекательно-игровая программа «Зимняя забава» 

Калужский театр юного зрителя (ул. Театральная, 36)

  • 10.00, 12.00 Праздничные представления у Ёлки «Встречаем Новый год в ползунках»
  • 11.00, 14.00, 17.00 Спектакль «Чудеса для принцессы»

Калужский Драматический театр (Театральная площадь, 1) 

  • 11:00, 14:00, 16:30 Новогодний спектакль “Сказки Пушкина”

Калужский дом музыки (ул. Кирова, 6) 

  • 10.00 Представление «Маленький Новый год».

Калужский музей изобразительных искусств (ул. Ленина, 104). 

  • 13.00 – мастер-класс «Бутоньерка-маленький букет»  
  • 14.00, 16.00 –«История музея и музейные истории»  15:00  Интерактивная экскурсия “Путешествие в страну Новогодию”.

Центральный парк культуры и отдыха 

  • 12:00 Развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». 

Городской досуговый центр (ул. Пухова, 52)

  • 11:00, 14:00  Новогоднее представление и спектакль “Маленький Мук”. 

6 января

Дом-музей А.Л. Чижевского (ул. Московская, 62)

  • 11.00, 14.00 Новогодний праздник «Путешествие Деда Мороза в Новогоднюю ночь»

Гостиный двор, пл. (Старый торг, 1)

  • 12:00-13:00 Игра-викторина «В зимнюю сказку откроется дверь» 

Городской парк, ул. Марата, 2

  • 12.00 Новогодняя программа «Здоровые, быстрые, ловкие». 

Калужский театр юного зрителя (ул. Театральная, 36)

  • 10.00, 12.00 Праздничные представления у Ёлки «Встречаем Новый год в ползунках»
  • 11.00, 14.00, 17.00 Спектакль «Чудеса для принцессы»

Калужский Драматический театр (Театральная площадь, 1) 

  • 11:00, 14:00, 16:30 Новогодний спектакль “Сказки Пушкина”

Калужский дом музыки (ул. Кирова, 6) 

  • 10.00 Представление «Маленький Новый год».

Калужский музей изобразительных искусств (ул. Ленина, 104)

  • 13.00 - мастер-класс «Волшебный веер» 
  • 14.00, 16.00 –«История музея и музейные истории»  
  • 15:00  Интерактивная экскурсия “Путешествие в страну Новогодию”.

Центральный парк культуры и отдыха 

  • 12:00 Театрализованное представление «Накануне Рождества». 

Городской досуговый центр (ул. Пухова, 52)

  • 11:00, 14:00  Новогоднее представление и спектакль “Маленький Мук”. 

7 января
Дом-музей А.Л. Чижевского (ул. Московская, 62)

  • 11.00, 14.00 Новогодний праздник «Путешествие Деда Мороза в Новогоднюю ночь»

Калужский театр юного зрителя (ул. Театральная, 36)

  • 10.00, 12.00 Праздничные представления у Ёлки «Встречаем Новый год в ползунках»
  • 11.00, 14.00, 17.00 Спектакль «Чудеса для принцессы»

Калужский Драматический театр (Театральная площадь, 1) 

  • 11:00, 14:00 Новогодний спектакль “Сказки Пушкина”

Калужский музей изобразительных искусств (ул. Ленина, 104) 

  • 13.00 – мастер-класс «Бутоньерка-маленький букет»  
  • 14.00, 16.00 –«История музея и музейные истории»  
  • 15:00  Интерактивная экскурсия “Путешествие в страну Новогодию”.

Городской досуговый центр (ул. Пухова, 52)

  • 11:00, 14:00  Новогоднее представление и спектакль “Маленький Мук”. 

8 января

Гостиный двор, пл. (Старый торг, 1)

  • 12:00-13:00 Литературно-игровая программа «Зимних Сказок чудеса» 

Калужский театр юного зрителя (ул. Театральная, 36)

  • 10.00, 12.00 Праздничные представления у Ёлки «Встречаем Новый год в ползунках»
  • 11.00, 14.00, 17.00 Спектакль «Чудеса для принцессы»

Калужский Драматический театр (Театральная площадь, 1) 

  • 11:00, 14:00 Новогодний спектакль “Сказки Пушкина”

Безумная лаборатория (ул. Московская, 5)

  • 13.00 Иллюзионное шоу и Магический квест 
  • 15.00 Бумажная дискотека с ведущим и конкурсами

 Калужский музей изобразительных искусств (ул. Ленина, 104)

  • 12-00 - торжественное открытие выставки Н.Д. Овсиенко "Сохраним красоту божьего мира"
  • 13.00 - мастер-класс «Волшебный веер» 
  • 14.00, 16.00 –«История музея и музейные истории»  
  • 15:00  Интерактивная экскурсия “Путешествие в страну Новогодию”.
  • 17.00 – Рождественский концерт вокально-инструментальный ансамбль «SOULJAZZ»  
Поделиться: 