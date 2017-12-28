Новый год 2018: Куда сходить на новогодних праздниках
29 декабря
Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина (Дворец Пионеров) (ул. Карла Маркса, 1)
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11.00, 13.00 Новогоднее сказочное представление “Время чудес”
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского (Академика Королёва, 2)
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11.00, 14.00, 16.00 Детская новогодняя программа «Приключения начинаются!...»
Калужская областная филармония (ул. Ленина, 60).
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12:00 Новогоднее представление “Новогодние чудеса, или Пес Снежок и новогодний шок”.
Калужский дом музыки (ул. Кирова, 6)
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10.00 Представление «Маленький Новый год».
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13:00 Детское представление «Тайна волшебной штуковины или…пропавший Дед Мороз».
Калужский Драматический театр (Театральная площадь, 1)
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11:00, 14:00 Новогодний спектакль “Сказки Пушкина”.
30 декабря
Гостиный двор, пл. (Старый торг, 1)
- 13:00 - 14:00 Праздничная программа Калужского областного колледжа культуры и искусств
Дом-музей А.Л. Чижевского (ул. Московская, 62)
- 11.00, 14.00 Новогодний праздник «Путешествие Деда Мороза в Новогоднюю ночь»
Резиденция Калужского Деда Мороза (пер.Григоров, 9 Дом мастеров)
- с 12:00 до 15:00 Театрализованные экскурсионные программы
Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина (Дворец Пионеров) (ул. Карла Маркса, 1)
- 11.00, 13.00 Новогоднее сказочное представление “Время чудес”
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского (Академика Королёва, 2)
- 11.00, 14.00, 16.00 Детская новогодняя программа «Приключения начинаются!...»
Калужский Драматический театр (Театральная площадь, 1)
- 11:00, 14:00 Новогодний спектакль “Сказки Пушкина”
31 декабря
Сквер им. Жукова
- 17.00 праздничная программа с Дед Морозом и Снегурочкой
Калужский Драматический театр (Театральная площадь, 1)
- 11:00, 14:00 Новогодний спектакль “Сказки Пушкина”
Театральная площадь
- 18:00 Открытие главной городской новогодней елки «С Новым годом, Калуга!».
- 18:30 Праздничный фейерверк.
1 января
Вертолётная площадка на Яченском водохранилище
- 10:00 Новогодняя пробежка вокруг водохранилища 7 км
Калужский Драматический театр (Театральная площадь, 1)
- 11:00, 14:00 Новогодний спектакль “Сказки Пушкина”
Театральная площадь
- 01:00-04:00 Развлекательная программа «Новогодняя ночь – 2018».
2 января
Дом-музей А.Л. Чижевского (ул. Московская, 62)
- 11.00, 14.00 Новогодний праздник «Путешествие Деда Мороза в Новогоднюю ночь»
Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина (Дворец Пионеров) (ул. Карла Маркса, 1)
- 12.00 Сказочное представление “Чудеса у ёлки”
Городской парк, ул. Марата, 2
- 12.00 новогодний мастер-класс по скандинавской ходьбе
Калужский театр юного зрителя (ул. Театральная, 36).
- 10.00, 12.00 Праздничные представления у Ёлки «Встречаем Новый год в ползунках»
- 11.00, 14.00, 17.00 Спектакль «Чудеса для принцессы»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
- 11.00, 14.00 Детское новогоднее представление "Ёлки 2.0 спасение нового года Minecraft"
Калужский Драматический театр (Театральная площадь, 1)
- 11:00, 14:00, 16:30 Новогодний спектакль “Сказки Пушкина”
Калужский музей изобразительных искусств (ул. Ленина, 104)
- 13.00 - мастер-класс «Волшебный веер»
- 14.00, 16.00 –«История музея и музейные истории»
- 15:00 Интерактивная экскурсия “Путешествие в страну Новогодию”.
Центральный парк культуры и отдыха
- 12:00 Открытие проекта «Яркие краски зимы».
Городской досуговый центр (ул. Пухова, 52)
- 11:00, 14:00 Новогоднее представление и спектакль “Маленький Мук”.
3 января
Безумная лаборатория (ул. Московская, 5)
- 12:30 ИНТЕРАКТИВНЫЙ спектакль от чемоданного театра "Карусель". “Новогодняя мелодия”
- 14.00 Программа “Дед Мороз в гостях у Чокнутых Учёных”. (научное шоу, детская развлекательная программа с Дедом Морозом, Бумажная дискотека)
Дом-музей А.Л. Чижевского (ул. Московская, 62 )
- 11.00, 14.00 Новогодний праздник «Путешествие Деда Мороза в Новогоднюю ночь»
ДК Арена КТЗ (ул. Московская, д. 212)
- 12. 00 Праздничная постановка "Новый год со Свинкой Пеппой"
Гостиный двор, пл. (Старый торг, 1)
- 12:00 -13:00 Мастер-класс по танцам (мини-диско)
Резиденция Калужского Деда Мороза (пер.Григоров, 9 Дом мастеров)
- с 12:00 до 15:00 Театрализованные экскурсионные программы
Городской парк, ул. Марата, 2
- 12.00 Развлекательная программа «Наш веселый Новый год»
Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина (Дворец Пионеров) (ул. Карла Маркса, 1)
- 12.00 Сказочное представление “Чудеса у ёлки”
Калужский театр юного зрителя (ул. Театральная, 36)
- 10.00, 12.00 Праздничные представления у Ёлки «Встречаем Новый год в ползунках»
- 11.00, 14.00, 17.00 Спектакль «Чудеса для принцессы»
Калужский Драматический театр (Театральная площадь, 1)
- 11:00, 14:00, 16:30 Новогодний спектакль “Сказки Пушкина”
Калужский дом музыки (ул. Кирова, 6)
- 11:00 Детское представление «Тайна волшебной штуковины или…пропавший Дед Мороз».
Калужский музей изобразительных искусств (ул. Ленина, 104)
- 13.00 – мастер-класс «Бутоньерка-маленький букет»
- 14.00, 16.00 –«История музея и музейные истории»
- 15:00 Интерактивная экскурсия “Путешествие в страну Новогодию”.
Центральный парк культуры и отдыха
- 12:00 Городской новогодний конкурс «Парад Дедов Морозов».
Городской досуговый центр (ул. Пухова, 52)
- 11:00, 14:00 Новогоднее представление и спектакль “Маленький Мук”.
4 января
Дом-музей А.Л. Чижевского (ул. Московская, 62)
- 11.00, 14.00 Новогодний праздник «Путешествие Деда Мороза в Новогоднюю ночь»
Резиденция Калужского Деда Мороза (пер.Григоров, 9 Дом мастеров)
- с 12:00 до 15:00 Театрализованные экскурсионные программы
Безумная лаборатория (ул. Московская, 5)
- 12.00 Школа Супергероев с Человеком Пауком” и Бумажная дискотека
- 15.00 Квест “Чёрный ящик” (для детей 7-11 лет) и Бумажная дискотека
Городской парк, ул. Марата, 2
- 12.00 Спортивно-массовое мероприятие «Привет, Новый год!»
Калужский театр юного зрителя (ул. Театральная, 36)
- 10.00, 12.00 Праздничные представления у Ёлки «Встречаем Новый год в ползунках»
- 11.00, 14.00, 17.00 Спектакль «Чудеса для принцессы»
Калужский Драматический театр (Театральная площадь, 1)
- 11:00, 14:00, 16:30 Новогодний спектакль “Сказки Пушкина”
Калужский дом музыки (ул. Кирова, 6)
- 10.00 Представление «Маленький Новый год».
Калужский музей изобразительных искусств (ул. Ленина, 104)
- 13.00 - мастер-класс «Волшебный веер»
- 14.00, 16.00 –«История музея и музейные истории»
- 15:00 Интерактивная экскурсия “Путешествие в страну Новогодию”.
Городской досуговый центр (ул. Пухова, 52)
- 11:00, 14:00 Новогоднее представление и спектакль “Маленький Мук”.
Центральный парк культуры и отдыха
- 12:00 Городской новогодний конкурс «Чудо-сани – 2018».
Калужская областная филармония (ул. Ленина, 60)
- 19:00 Балет “Щелкунчик”.
5 января
Дом-музей А.Л. Чижевского (ул. Московская, 62)
- 11.00, 14.00 Новогодний праздник «Путешествие Деда Мороза в Новогоднюю ночь»
Гостиный двор, пл. (Старый торг, 1)
- 12:00-13:00 Программа «Игра у новогодней елки»
Городской парк, ул. Марата, 2
- 12.00 Развлекательно-игровая программа «Зимняя забава»
Калужский театр юного зрителя (ул. Театральная, 36)
- 10.00, 12.00 Праздничные представления у Ёлки «Встречаем Новый год в ползунках»
- 11.00, 14.00, 17.00 Спектакль «Чудеса для принцессы»
Калужский Драматический театр (Театральная площадь, 1)
- 11:00, 14:00, 16:30 Новогодний спектакль “Сказки Пушкина”
Калужский дом музыки (ул. Кирова, 6)
- 10.00 Представление «Маленький Новый год».
Калужский музей изобразительных искусств (ул. Ленина, 104).
- 13.00 – мастер-класс «Бутоньерка-маленький букет»
- 14.00, 16.00 –«История музея и музейные истории» 15:00 Интерактивная экскурсия “Путешествие в страну Новогодию”.
Центральный парк культуры и отдыха
- 12:00 Развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп».
Городской досуговый центр (ул. Пухова, 52)
- 11:00, 14:00 Новогоднее представление и спектакль “Маленький Мук”.
6 января
Дом-музей А.Л. Чижевского (ул. Московская, 62)
- 11.00, 14.00 Новогодний праздник «Путешествие Деда Мороза в Новогоднюю ночь»
Гостиный двор, пл. (Старый торг, 1)
- 12:00-13:00 Игра-викторина «В зимнюю сказку откроется дверь»
Городской парк, ул. Марата, 2
- 12.00 Новогодняя программа «Здоровые, быстрые, ловкие».
Калужский театр юного зрителя (ул. Театральная, 36)
- 10.00, 12.00 Праздничные представления у Ёлки «Встречаем Новый год в ползунках»
- 11.00, 14.00, 17.00 Спектакль «Чудеса для принцессы»
Калужский Драматический театр (Театральная площадь, 1)
- 11:00, 14:00, 16:30 Новогодний спектакль “Сказки Пушкина”
Калужский дом музыки (ул. Кирова, 6)
- 10.00 Представление «Маленький Новый год».
Калужский музей изобразительных искусств (ул. Ленина, 104)
- 13.00 - мастер-класс «Волшебный веер»
- 14.00, 16.00 –«История музея и музейные истории»
- 15:00 Интерактивная экскурсия “Путешествие в страну Новогодию”.
Центральный парк культуры и отдыха
- 12:00 Театрализованное представление «Накануне Рождества».
Городской досуговый центр (ул. Пухова, 52)
- 11:00, 14:00 Новогоднее представление и спектакль “Маленький Мук”.
7 января
Дом-музей А.Л. Чижевского (ул. Московская, 62)
- 11.00, 14.00 Новогодний праздник «Путешествие Деда Мороза в Новогоднюю ночь»
Калужский театр юного зрителя (ул. Театральная, 36)
- 10.00, 12.00 Праздничные представления у Ёлки «Встречаем Новый год в ползунках»
- 11.00, 14.00, 17.00 Спектакль «Чудеса для принцессы»
Калужский Драматический театр (Театральная площадь, 1)
- 11:00, 14:00 Новогодний спектакль “Сказки Пушкина”
Калужский музей изобразительных искусств (ул. Ленина, 104)
- 13.00 – мастер-класс «Бутоньерка-маленький букет»
- 14.00, 16.00 –«История музея и музейные истории»
- 15:00 Интерактивная экскурсия “Путешествие в страну Новогодию”.
Городской досуговый центр (ул. Пухова, 52)
- 11:00, 14:00 Новогоднее представление и спектакль “Маленький Мук”.
8 января
Гостиный двор, пл. (Старый торг, 1)
- 12:00-13:00 Литературно-игровая программа «Зимних Сказок чудеса»
Калужский театр юного зрителя (ул. Театральная, 36)
- 10.00, 12.00 Праздничные представления у Ёлки «Встречаем Новый год в ползунках»
- 11.00, 14.00, 17.00 Спектакль «Чудеса для принцессы»
Калужский Драматический театр (Театральная площадь, 1)
- 11:00, 14:00 Новогодний спектакль “Сказки Пушкина”
Безумная лаборатория (ул. Московская, 5)
- 13.00 Иллюзионное шоу и Магический квест
- 15.00 Бумажная дискотека с ведущим и конкурсами
Калужский музей изобразительных искусств (ул. Ленина, 104)
- 12-00 - торжественное открытие выставки Н.Д. Овсиенко "Сохраним красоту божьего мира"
- 13.00 - мастер-класс «Волшебный веер»
- 14.00, 16.00 –«История музея и музейные истории»
- 15:00 Интерактивная экскурсия “Путешествие в страну Новогодию”.
- 17.00 – Рождественский концерт вокально-инструментальный ансамбль «SOULJAZZ»