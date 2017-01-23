Полная афиша: где в Калуге отметить День студента

В среду, 25 января вся страна отмечает День российского студенчества. Любителям активного отдыха можно посетить несколько мероприятий на выбор. Спортивный праздник «Татьянин день» пройдет на спортивной площадке пл.им.В.В.Маяковского.

День студена на катке предлагают отпраздновать сразу на двух ледовых площадках: Каток «Любимый» и каток «На Маяковке»

Любителям лирики и драйва, вокальной мелодики и речитатива можно посетить концерт группы «Тени Дорог»

Ежегодное празднование дня студента проводится в Городском Досуговом центре. В этом году на сцене будет много молодых творческих коллективов города Калуги.

Погрузиться в тайну личности человека можно на премьере моноспектакля «Исповедь горячего сердца» по мотивам романов Ф.М. Достоевского.

Финал конкурса «Мисс КГУ» так же пройдет в среду. Девять финалисток сразятся за звание первой красавицы университета.