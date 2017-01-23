Полная афиша: где в Калуге отметить День студента
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В среду, 25 января вся страна отмечает День российского студенчества.
Любителям активного отдыха можно посетить несколько мероприятий на выбор.
Спортивный праздник «Татьянин день» пройдет на спортивной площадке пл.им.В.В.Маяковского.
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День студена на катке предлагают отпраздновать сразу на двух ледовых площадках: Каток «Любимый» и каток «На Маяковке»
|Любителям лирики и драйва, вокальной мелодики и речитатива можно посетить концерт группы «Тени Дорог»
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Ежегодное празднование дня студента проводится в Городском Досуговом центре. В этом году на сцене будет много молодых творческих коллективов города Калуги.
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Погрузиться в тайну личности человека можно на премьере моноспектакля «Исповедь горячего сердца» по мотивам романов Ф.М. Достоевского.
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Финал конкурса «Мисс КГУ» так же пройдет в среду. Девять финалисток сразятся за звание первой красавицы университета.
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Также в среду пройдет финальная игра сезона, посвященная 55-летнему юбилею КВН.
Бороться за звание самой смешной будут две лучшие команды: «Калужские кенты строительных тенденций» из Калужского коммунально-строительного техникума и «Траектория смеха» из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.