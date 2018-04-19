Чем развлечь себя в выходные: библионочь, ролевые игры и казачьи песни
Продолжаем знакомить вас нашим еженедельным обзором интересных мероприятий на выходные
|В субботу, 21 апреля, пройдёт в Калуге «Библионочь 2018». В этом году она седьмая по счету и проходит под слоганом «Магия книги». Библиотеки всей страны проведут поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями.
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В выходные, 21-22 апреля, пройдёт первый городской фестиваль ролевой и околоролевой культуры "Феникс 2018"
Гостей праздника ждут:
|21 и 22 апреля в Городском досуговом центре с 11.30 будет проходить выставка-ярмарка «Мир Фэнтези»
Будут выставлены вещи, имеющие отношения к фэнтези направлению и не только они. Изделия ручной работы из различных материалов — от кожи до пластика: керамика, береста, железо, дерево. Мастера из разных уголков России от Калуги до Перьми. Вход на выставку-ярмарку свободный.
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В субботу, 21 апреля, в 12.00 в ДК Малинники пройдёт II Открытый конкурc казачьей песни «Казачьему роду нет переводу».
- Фестиваль проводится с целью формирования чувства патриотизма и любви к Отечеству, - говорят организаторы. - и воспитания молодого поколения в соответствии с нравственно-этическими, заложенными в казачьей культуре, а так же для упрочения духовных связей между поколениями и для сохранения культурного наследия казаков на калужской земле.
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В выходные работает выставка в Инновационном культурном центре «Who is mister Putin?»
На выставке можно увидеть уникальные кадры «неформального» Владимира Путина — совсем не такого, каким его обычно представляют в красивых альбомах, книгах и в видеосюжетах новостей. Действительно, такого Путина удается увидеть немногим. На фотографиях Владимир Владимирович снят в минуты грусти, радости и размышлений.
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В воскресенье, 22 апреля, в Сосновом бору будет открытая тренировка на дистанциях от 3 до 6 км.
На каждом забеге Вас ждет: размеченная трасса, - говорят организаторы. - номер участника, протокол результатов и соревновательная атмосфера!
Группы: Мужчины и женщины. Возрастные группы через 10 лет.
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