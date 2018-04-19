Чем развлечь себя в выходные: библионочь, ролевые игры и казачьи песни

Чем развлечь себя в выходные: библионочь, ролевые игры и казачьи песни

Опубликовано в чт, 19/04/2018 - 10:07

Продолжаем знакомить вас нашим еженедельным обзором интересных мероприятий на выходные

В субботу, 21 апреля, пройдёт в Калуге «Библионочь 2018». В этом году она седьмая по счету и проходит под слоганом «Магия книги». Библиотеки всей страны проведут поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями. 

В выходные, 21-22 апреля, пройдёт первый городской фестиваль ролевой и околоролевой культуры "Феникс 2018"

Гостей праздника ждут:

  • Ролевой бал 
  • Турнир по ролевому фехтованию 
  • Настольные ролевые игры от мастеров из разных городов России 
  • Кабинетные ролевые игры от мастеров Калуги и Тулы! 
  • Лекции и презентации игр 
  • Нёрф-дуэль 
  • Выставка-ярмарка 
  • Семинары и мастер-классы — ловцы снов, кручение световых поев и многое другое 
  • Песни бардов и конкурсы образов
21 и 22 апреля в Городском досуговом центре с 11.30 будет проходить выставка-ярмарка «Мир Фэнтези»
Будут выставлены вещи, имеющие отношения к фэнтези направлению и не только они. Изделия ручной работы из различных материалов — от кожи до пластика: керамика, береста, железо, дерево. Мастера из разных уголков России от Калуги до Перьми. Вход на выставку-ярмарку свободный.

В субботу, 21 апреля, в 12.00 в ДК Малинники пройдёт II Открытый конкурc казачьей песни «Казачьему роду нет переводу».

- Фестиваль проводится с целью формирования чувства патриотизма и любви к Отечеству, - говорят организаторы. - и воспитания молодого поколения в соответствии с нравственно-этическими, заложенными в казачьей культуре, а так же для упрочения духовных связей между поколениями и для сохранения культурного наследия казаков на калужской земле.

В выходные работает выставка в Инновационном культурном центре «Who is mister Putin?»

 

На выставке можно увидеть уникальные кадры «неформального» Владимира Путина — совсем не такого, каким его обычно представляют в красивых альбомах, книгах и в видеосюжетах новостей. Действительно, такого Путина удается увидеть немногим. На фотографиях Владимир Владимирович снят в минуты грусти, радости и размышлений. 

В воскресенье, 22 апреля, в Сосновом бору будет открытая тренировка на дистанциях от 3 до 6 км. 

На каждом забеге Вас ждет: размеченная трасса, - говорят организаторы. - номер участника, протокол результатов и соревновательная атмосфера! 

Группы: Мужчины и женщины. Возрастные группы через 10 лет. 
 

 

 

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