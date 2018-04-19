Чем развлечь себя в выходные: библионочь, ролевые игры и казачьи песни

В воскресенье, 22 апреля, в Сосновом бору будет открытая тренировка на дистанциях от 3 до 6 км.

На каждом забеге Вас ждет: размеченная трасса, - говорят организаторы. - номер участника, протокол результатов и соревновательная атмосфера!

Группы: Мужчины и женщины. Возрастные группы через 10 лет.