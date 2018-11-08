Чем развлечь себя в выходные: праздник огня и спектакли любительских театров
Продолжаем знакомить вас с событиями выходных дней.
|В субботу, 10 ноября, в 14:00 в Доме мастеров пройдет курс "Основные приёмы вязания корзинок с использованием деревянных заготовок"
|В воскресенье, 11 ноября, в 15.00 в "Амре" пройдёт мастер-класс "Осенний чай". Его ведёт художник Татьяна Панина
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ДЕТЯМ
В субботу, 10 ноября, в 12:00 в Доме мастеров для детей пройдёт мастер-класс Волшебная хохлома.
Хохломская роспись – одна из самых популярных видов русской народной росписи по дереву, возникших издавна и сохранившихся до наших дней. Это и деревянные ложки, и чашки, и горшочки, и детская мебель и многое другое. «Пламенную Хохлому» знают всюду! Основными элементами Хохломы являются красные сочные ягоды смородины и земляники, цветы и золотые листья. На занятии мы познакомимся с историей этой росписи и самостоятельно распишем небольшой сувенир! Все необходимые материалы для мастер-класса будут предоставлены.
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В субботу, 10 ноября, 14.00 в центре "Достояние" пройдет мастер-класс по декупажу
Здесь, как и в любом творчестве, не обойтись без художественного вкуса и чувства прекрасного, но всё это постепенно приходит и развивается вместе с опытом. А при желании и внимательности опыт в декупаже приобретается достаточно быстро.
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ЗА ГОРОДОМ
В выходные, 10 и 11 ноября, в Этномире пройдёт праздник света и огня «Дивали»
Как преображаются дома, украшенные гирляндами цветов и зажжёнными лампадами с топлёным маслом! Сколько света в глазах и улыбках прохожих на улицах Дели! Сколько путей очищения подарил нам древний и мудрый народ: праздничные сари, ритуальная пища, мантры и медитация... Какие удивительные мандалы складывают люди из горящих свечей на площадях! Настоящие огненные цветы процветания и плодородия!
|В ноябре проходит фестиваль любительских театров «Пять вечеров». В нашей афише вы можете увидеть расписание спектаклей.