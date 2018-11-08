Чем развлечь себя в выходные: праздник огня и спектакли любительских театров

ДЕТЯМ В субботу, 10 ноября, в 12:00 в Доме мастеров для детей пройдёт мастер-класс Волшебная хохлома. Хохломская роспись – одна из самых популярных видов русской народной росписи по дереву, возникших издавна и сохранившихся до наших дней. Это и деревянные ложки, и чашки, и горшочки, и детская мебель и многое другое. «Пламенную Хохлому» знают всюду! Основными элементами Хохломы являются красные сочные ягоды смородины и земляники, цветы и золотые листья. На занятии мы познакомимся с историей этой росписи и самостоятельно распишем небольшой сувенир! Все необходимые материалы для мастер-класса будут предоставлены.