День города Калуги 2018: полная афиша праздника
В субботу, 25 августа, Калуга празднует День города. В этом году исполняется 647 лет с года его основания.
Публикуем праздничную программу
Площадь Победы
- 11.00 Возложение цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата
Театральная площадь, сцена
- 12.00 Торжественное открытие Дня города Калуги «Моя Калуга-любовь моя!»
- 12.30 Праздник мужества с участием военнослужащих отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ
- 13.30 Концертная программа «Краски лета» студии эстрадной песни «Акцент»
- 15.00 Концертная программа продюсерского центра «TrueVoice» (г.обнинск)
- 18.00 Концертная программа «Молодые мастера искусств — Калуге» студентов и педагогов Калужского областного колледжа культуры и искусства
- 19.30 Концертная программа «Танцуй со мной» академии эстрады «GRAND»
- 20.30 Мастер-класс от ведущих педагогов студии А.Духовой «ТОДЕС»
- 21.00 Флешмоб от танцевальной лаборатории «ТЕКТ»
- 21.15 Праздничная дискотека с участием солистов студии эстрадной песни «Веселая компания».
Театральная площадь, сквер
- 12.00- 15.00 Сеанс одновременной игры в настольные спортивные игры (шашки, шахматы)
- 12.00- 15.00 Научное шоу
Театральная площадь, левый проезд
- 12.00- 17.00 Фестиваль народного искусства и ремесел «Город мастеров»
- 12.00- 15.00 Интерактивная площадка
Театральная площадь, правый проезд
- 12.00 - 15.00 Интерактивная площадка «Картонный город»
- 12.00 - 15.00 Интерактивная площадка
- 12.00 - 14.00 Анимационная программа для детей от агентства праздников «Мишутка»
- 12.00- 14.00 Интерактивный проект для детей «Город профессий»
- 12.00- 15.00 Площадка аттракционов, мастер-классов «Детский городок развлечений»
ул.Театральная, пешеходная часть
- 12.00- 14.00 Театрализованное представление «Подарок юным калужанам»
- 12.00- 14.00 Городской проект «Творческий бульвар»
Центральный парк культуры и отдыха, сцена
- 11.00 Церемония награждения победителей конкурса «Дом образцового содержания»
- 12.00 Церемония открытия фестиваля энергосбережения «Вместе ярче»
- 13.00 Творческий проект детских школ искусств г.Калуги «Тебе, Калуга, посвящаем»
- 16.00 Мастер-класс «Zumba Fitness»
Центральный парк культуры и отдыха, смотровая площадка
- 12.00 Фестиваль казачьей песни «Казаки земли калужской»
Центральный парк культуры и отдыха, фонтан «Золотая рыбка»
- 12.00 Художественный пленэр-выставка «Цвет Калуги»
Площадка перед кинотеатром «Центральный»
- 12.00- 16.00 Праздник для всей семьи «Путешествие в Галилео»
- 18.00 Выступление группы «ВместоКофеВЕМО»
Улица Кирова (аллея пл.Победы - ул.Ленина)
- 12.00- 15.00 Тематическая площадка «Библиотечная аллея»
- 12.00- 15.00 Интерактивная площадка учреждений дополнительного образования детей «Аллея творчества»
Площадка у памятника С. М. Кирову
- 12.00- 14.00 Интерактивная программа «К нам приехал цирк»
Улица Ленина, 77
- 12.00- 14.00 Творческая мастерская «Радуга цвета»
Танцевальная площадка, ул. Кирова, 27
- 12.00- 13.30 Интерактивная площадка «Если город танцует Фламенко»
- 13.30-14.30 Мастер-класс от танцевально-спортивного клуба «Спартак»
Сквер им. А. Т. Карпова
- 11.00- 12.00 Программа «Танцуй вместе с Калугой»
- 12.00- 13.30 Концертная программа «Под сенью дружественных муз»
Новый городской парк (ул.Марата, 2)
- 12.00- 17.00 Межрегиональный фестиваль-конкурс народных ремесел «Хлудневское древо»
- 17.00- 19.30 Концертная программа «Ритмы лета»
Площадка у Калужского дома музыки
- 12.00- 14.00 Фестиваль национальных танцев и этнографических презентаций «Все вместе — радуга!»
- 12.00-14.00 «Рисуем город вместе» Художественный флеш-моб
- 11.00-15.00 Свободный книгообмен Книги из собрания Калужского Дома музыки и предоставленные жителями города
Дом музыки. Картинная галерея
- 14.00 «Тайны старой Калуги». Творческая встреча с писателем Алексеем Урусовым
- 15.00 «Тебе - с любовью...» Концерт солистов Дома музыки : Елена Шумаева (сопрано), Дмитрий Логунов (баритон), Виктория Тантлевская (фортепиано)
- 11.00 - 17.00 «100 шагов по улице» Фотопроект Геннадия Голядкина
- 11.00 - 17.00 Выставки в Галерее и Фойе
Сквер Мира
- 12.00- 15.00 Спортивная программа «Готов к труду и обороне!»
- 12.00- 15.00 Концертная программа «Любимая Калуга»
Площадка у памятника 600-летия основания г.Калуги
- 12.00- 22.00 Фестиваль молодежных субкультур «Kaluga Street Games»
ТРЦ «Торговый квартал» (ул.Московская, 338а)
- 12.00- 22.00 Концертно-развлекательная программа «Второй детский день города. Город развлечений»
- 22.00 Праздничный фейерверк
Инновационный культурный центр (ул.Октябрьская, 17а)
- 12.00 – 13:00 Концерт Танцевальной кампании «Забава» Скейт-площадка ИКЦ
- 12.00 – 00:00 Показ роликов о Калужской области на экранах в ИКЦ. Ресепшен
- 12.00 – 00:00 Барбекю Party Зона vip-парковки
- 15.00 – 17.00 Читка и обсуждение пьесы Аглаи Соловьевой «Дефект». Для детей школьного возраста и их родителей. Пропуск по предварительной записи. Выставочный зал
- 16.00 – 19:00 Выступление музыкальных коллективов города «Miracles of Evolution» «Тень звука» «True Forest» Скейт-площадка
- 16.30 – 18:00 Мастер-класс «Свет в фотографии». Студия мультимедиа
- 17:00 – 19:00 Открытый урок по паркуру. Паркур-площадка
- 17.00 Просмотр семейного фильма «Последний богатырь». Летний амфитеатр
- 17.15 – 18:00 Встреча и тренинг с желающими заниматься в театральной студии ИКЦ. Предварительная запись на тренинг. Выставочный зал
- 18.00 – 19:00 Фотопроект от Студии мультимедиа и Инновационного театра балета. Возможность сфотографироваться с героями спектаклей. Фойе 1 этажа
- 18:00 – 19:00 Лекция о стиле и модных тенденциях в одежде. Лектор: Чуйкова Елена Коворкинг
- 19.00 – 20:00 Перфоманс «Иллюзия движений»
- 19.00 – 21:00 Фестиваль уличного кино «Outdoor Film Festival 2018» Летний амфитеатр
- 21.00 – 00:00 Показ фильмов, участников Ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино 2018» Летний амфитеатр
Площадь Победы — Площадь «Старый торг»
- 16.00- 17.30 Карнавальное шествие «Если город танцует»
Площадь «Старый торг»
- 19.30 Выступление кавер-группы «VoreWer.40»
- 20.20 Выступление группы «#2 Маши»
- 21.00 Танцевальное шоу «Jump evolution»
- 21.30 Выступление группы «Burito»
- 22.30 Праздничный фейерверк