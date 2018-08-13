День города Калуги 2018: полная афиша праздника

В субботу, 25 августа, Калуга празднует День города. В этом году исполняется 647 лет с года его основания.

Публикуем праздничную программу

Площадь Победы

11.00 Возложение цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата

Театральная площадь, сцена

12.00 Торжественное открытие Дня города Калуги «Моя Калуга-любовь моя!»

Торжественное открытие Дня города Калуги «Моя Калуга-любовь моя!» 12.30 Праздник мужества с участием военнослужащих отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ

Праздник мужества с участием военнослужащих отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ 13.30 Концертная программа «Краски лета» студии эстрадной песни «Акцент»

Концертная программа «Краски лета» студии эстрадной песни «Акцент» 15.00 Концертная программа продюсерского центра «TrueVoice» (г.обнинск)

Концертная программа продюсерского центра «TrueVoice» (г.обнинск) 18.00 Концертная программа «Молодые мастера искусств — Калуге» студентов и педагогов Калужского областного колледжа культуры и искусства

Концертная программа «Молодые мастера искусств — Калуге» студентов и педагогов Калужского областного колледжа культуры и искусства 19.30 Концертная программа «Танцуй со мной» академии эстрады «GRAND»

Концертная программа «Танцуй со мной» академии эстрады «GRAND» 20.30 Мастер-класс от ведущих педагогов студии А.Духовой «ТОДЕС»

Мастер-класс от ведущих педагогов студии А.Духовой «ТОДЕС» 21.00 Флешмоб от танцевальной лаборатории «ТЕКТ»

Флешмоб от танцевальной лаборатории «ТЕКТ» 21.15 Праздничная дискотека с участием солистов студии эстрадной песни «Веселая компания».

Театральная площадь, сквер

12.00- 15.00 Сеанс одновременной игры в настольные спортивные игры (шашки, шахматы)

Сеанс одновременной игры в настольные спортивные игры (шашки, шахматы) 12.00- 15.00 Научное шоу

Театральная площадь, левый проезд

12.00- 17.00 Фестиваль народного искусства и ремесел «Город мастеров»

Фестиваль народного искусства и ремесел «Город мастеров» 12.00- 15.00 Интерактивная площадка

Театральная площадь, правый проезд

12.00 - 15.00 Интерактивная площадка «Картонный город»

Интерактивная площадка «Картонный город» 12.00 - 15.00 Интерактивная площадка

Интерактивная площадка 12.00 - 14.00 Анимационная программа для детей от агентства праздников «Мишутка»

Анимационная программа для детей от агентства праздников «Мишутка» 12.00- 14.00 Интерактивный проект для детей «Город профессий»

Интерактивный проект для детей «Город профессий» 12.00- 15.00 Площадка аттракционов, мастер-классов «Детский городок развлечений»

ул.Театральная, пешеходная часть

12.00- 14.00 Театрализованное представление «Подарок юным калужанам»

Театрализованное представление «Подарок юным калужанам» 12.00- 14.00 Городской проект «Творческий бульвар»

Центральный парк культуры и отдыха, сцена

11.00 Церемония награждения победителей конкурса «Дом образцового содержания»

Церемония награждения победителей конкурса «Дом образцового содержания» 12.00 Церемония открытия фестиваля энергосбережения «Вместе ярче»

Церемония открытия фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» 13.00 Творческий проект детских школ искусств г.Калуги «Тебе, Калуга, посвящаем»

Творческий проект детских школ искусств г.Калуги «Тебе, Калуга, посвящаем» 16.00 Мастер-класс «Zumba Fitness»

Центральный парк культуры и отдыха, смотровая площадка

12.00 Фестиваль казачьей песни «Казаки земли калужской»

Центральный парк культуры и отдыха, фонтан «Золотая рыбка»

12.00 Художественный пленэр-выставка «Цвет Калуги»

Площадка перед кинотеатром «Центральный»

12.00- 16.00 Праздник для всей семьи «Путешествие в Галилео»

Праздник для всей семьи «Путешествие в Галилео» 18.00 Выступление группы «ВместоКофеВЕМО»

Улица Кирова (аллея пл.Победы - ул.Ленина)

12.00- 15.00 Тематическая площадка «Библиотечная аллея»

Тематическая площадка «Библиотечная аллея» 12.00- 15.00 Интерактивная площадка учреждений дополнительного образования детей «Аллея творчества»

Площадка у памятника С. М. Кирову

12.00- 14.00 Интерактивная программа «К нам приехал цирк»

Улица Ленина, 77

12.00- 14.00 Творческая мастерская «Радуга цвета»

Танцевальная площадка, ул. Кирова, 27

12.00- 13.30 Интерактивная площадка «Если город танцует Фламенко»

Интерактивная площадка «Если город танцует Фламенко» 13.30-14.30 Мастер-класс от танцевально-спортивного клуба «Спартак»

Сквер им. А. Т. Карпова

11.00- 12.00 Программа «Танцуй вместе с Калугой»

Программа «Танцуй вместе с Калугой» 12.00- 13.30 Концертная программа «Под сенью дружественных муз»

Новый городской парк (ул.Марата, 2)

12.00- 17.00 Межрегиональный фестиваль-конкурс народных ремесел «Хлудневское древо»

Межрегиональный фестиваль-конкурс народных ремесел «Хлудневское древо» 17.00- 19.30 Концертная программа «Ритмы лета»

Площадка у Калужского дома музыки

12.00- 14.00 Фестиваль национальных танцев и этнографических презентаций «Все вместе — радуга!»

Фестиваль национальных танцев и этнографических презентаций «Все вместе — радуга!» 12.00-14.00 «Рисуем город вместе» Художественный флеш-моб

«Рисуем город вместе» Художественный флеш-моб 11.00-15.00 Свободный книгообмен Книги из собрания Калужского Дома музыки и предоставленные жителями города

Дом музыки. Картинная галерея

14.00 «Тайны старой Калуги». Творческая встреча с писателем Алексеем Урусовым

«Тайны старой Калуги». Творческая встреча с писателем Алексеем Урусовым 15.00 «Тебе - с любовью...» Концерт солистов Дома музыки : Елена Шумаева (сопрано), Дмитрий Логунов (баритон), Виктория Тантлевская (фортепиано)

«Тебе - с любовью...» Концерт солистов Дома музыки : Елена Шумаева (сопрано), Дмитрий Логунов (баритон), Виктория Тантлевская (фортепиано) 11.00 - 17.00 «100 шагов по улице» Фотопроект Геннадия Голядкина

«100 шагов по улице» Фотопроект Геннадия Голядкина 11.00 - 17.00 Выставки в Галерее и Фойе

Сквер Мира

12.00- 15.00 Спортивная программа «Готов к труду и обороне!»

Спортивная программа «Готов к труду и обороне!» 12.00- 15.00 Концертная программа «Любимая Калуга»

Площадка у памятника 600-летия основания г.Калуги

12.00- 22.00 Фестиваль молодежных субкультур «Kaluga Street Games»

ТРЦ «Торговый квартал» (ул.Московская, 338а)

12.00- 22.00 Концертно-развлекательная программа «Второй детский день города. Город развлечений»

Концертно-развлекательная программа «Второй детский день города. Город развлечений» 22.00 Праздничный фейерверк

Инновационный культурный центр (ул.Октябрьская, 17а)

12.00 – 13:00 Концерт Танцевальной кампании «Забава» Скейт-площадка ИКЦ

Концерт Танцевальной кампании «Забава» 12.00 – 00:00 Показ роликов о Калужской области на экранах в ИКЦ. Ресепшен

Показ роликов о Калужской области на экранах в ИКЦ. 12.00 – 00:00 Барбекю Party Зона vip-парковки

Барбекю Party Зона vip-парковки 15.00 – 17.00 Читка и обсуждение пьесы Аглаи Соловьевой «Дефект». Для детей школьного возраста и их родителей. Пропуск по предварительной записи. Выставочный зал

Читка и обсуждение пьесы Аглаи Соловьевой «Дефект». Для детей школьного возраста и их родителей. Пропуск по предварительной записи. 16.00 – 19:00 Выступление музыкальных коллективов города «Miracles of Evolution» «Тень звука» «True Forest» Скейт-площадка

Выступление музыкальных коллективов города «Miracles of Evolution» «Тень звука» «True Forest» 16.30 – 18:00 Мастер-класс «Свет в фотографии». Студия мультимедиа

Мастер-класс «Свет в фотографии». 17:00 – 19:00 Открытый урок по паркуру. Паркур-площадка

Открытый урок по паркуру. 17.00 Просмотр семейного фильма «Последний богатырь». Летний амфитеатр

Просмотр семейного фильма «Последний богатырь». 17.15 – 18:00 Встреча и тренинг с желающими заниматься в театральной студии ИКЦ. Предварительная запись на тренинг. Выставочный зал

Встреча и тренинг с желающими заниматься в театральной студии ИКЦ. Предварительная запись на тренинг. 18.00 – 19:00 Фотопроект от Студии мультимедиа и Инновационного театра балета. Возможность сфотографироваться с героями спектаклей. Фойе 1 этажа

Фотопроект от Студии мультимедиа и Инновационного театра балета. Возможность сфотографироваться с героями спектаклей. 18:00 – 19:00 Лекция о стиле и модных тенденциях в одежде. Лектор: Чуйкова Елена Коворкинг

Лекция о стиле и модных тенденциях в одежде. Лектор: Чуйкова Елена Коворкинг 19.00 – 20:00 Перфоманс «Иллюзия движений»

Перфоманс «Иллюзия движений» 19.00 – 21:00 Фестиваль уличного кино «Outdoor Film Festival 2018» Летний амфитеатр

Фестиваль уличного кино «Outdoor Film Festival 2018» 21.00 – 00:00 Показ фильмов, участников Ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино 2018» Летний амфитеатр

Площадь Победы — Площадь «Старый торг»

16.00- 17.30 Карнавальное шествие «Если город танцует»

Площадь «Старый торг»