День города Калуги 2018: полная афиша праздника

День города Калуги 2018: полная афиша праздника

Опубликовано в пн, 13/08/2018 - 23:30

В субботу, 25 августа, Калуга празднует День города.  В этом году исполняется 647 лет с года его основания. 

Публикуем праздничную программу

Площадь Победы

  • 11.00  Возложение цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата

Театральная площадь, сцена

  • 12.00 Торжественное открытие Дня города Калуги «Моя Калуга-любовь моя!»
  • 12.30 Праздник мужества с участием военнослужащих отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ
  • 13.30 Концертная программа «Краски лета» студии эстрадной песни «Акцент»
  • 15.00 Концертная программа продюсерского центра «TrueVoice» (г.обнинск)
  • 18.00 Концертная программа «Молодые мастера искусств — Калуге» студентов и педагогов Калужского областного колледжа культуры и искусства
  • 19.30 Концертная программа «Танцуй со мной» академии эстрады «GRAND»
  • 20.30 Мастер-класс от ведущих педагогов студии А.Духовой «ТОДЕС»
  • 21.00 Флешмоб от танцевальной лаборатории «ТЕКТ»
  • 21.15 Праздничная дискотека с участием солистов студии эстрадной песни «Веселая компания».

Театральная площадь, сквер

  • 12.00- 15.00 Сеанс одновременной игры в настольные спортивные игры (шашки, шахматы)
  • 12.00- 15.00 Научное шоу 

Театральная площадь, левый проезд

  • 12.00- 17.00 Фестиваль народного искусства и ремесел «Город мастеров»
  • 12.00- 15.00 Интерактивная площадка

Театральная площадь, правый проезд

  • 12.00 - 15.00 Интерактивная площадка «Картонный город» 
  • 12.00 - 15.00 Интерактивная площадка 
  • 12.00 - 14.00 Анимационная программа для детей от агентства праздников «Мишутка»
  • 12.00- 14.00 Интерактивный проект для детей «Город профессий»
  • 12.00- 15.00 Площадка аттракционов, мастер-классов «Детский городок развлечений»

ул.Театральная, пешеходная часть

  • 12.00- 14.00 Театрализованное представление «Подарок юным калужанам» 
  • 12.00- 14.00 Городской проект «Творческий бульвар»

Центральный парк культуры и отдыха, сцена

  • 11.00 Церемония награждения победителей конкурса «Дом образцового содержания»
  • 12.00 Церемония открытия фестиваля энергосбережения «Вместе ярче»
  • 13.00 Творческий проект детских школ искусств г.Калуги «Тебе, Калуга, посвящаем»
  • 16.00 Мастер-класс «Zumba Fitness»

Центральный парк культуры и отдыха, смотровая площадка

  • 12.00 Фестиваль казачьей песни «Казаки земли калужской»

Центральный парк культуры и отдыха, фонтан «Золотая рыбка»

  • 12.00 Художественный пленэр-выставка «Цвет Калуги»

Площадка перед кинотеатром «Центральный»

  • 12.00- 16.00 Праздник для всей семьи «Путешествие в Галилео»
  • 18.00 Выступление группы «ВместоКофеВЕМО»

Улица Кирова (аллея пл.Победы - ул.Ленина)

  • 12.00- 15.00 Тематическая площадка «Библиотечная аллея»
  • 12.00- 15.00 Интерактивная площадка учреждений дополнительного образования детей «Аллея творчества»

Площадка у памятника С. М. Кирову

  • 12.00- 14.00 Интерактивная программа «К нам приехал цирк»

Улица Ленина, 77

  • 12.00- 14.00 Творческая мастерская «Радуга цвета»

Танцевальная площадка, ул. Кирова, 27

  • 12.00- 13.30 Интерактивная площадка «Если город танцует Фламенко»
  • 13.30-14.30 Мастер-класс от танцевально-спортивного клуба «Спартак»

Сквер им. А. Т. Карпова

  • 11.00- 12.00 Программа «Танцуй вместе с Калугой»
  • 12.00- 13.30 Концертная программа «Под сенью дружественных муз»

Новый городской парк (ул.Марата, 2)

  • 12.00- 17.00 Межрегиональный фестиваль-конкурс народных ремесел «Хлудневское древо»
  • 17.00- 19.30 Концертная программа «Ритмы лета»

Площадка у Калужского дома музыки

  • 12.00- 14.00 Фестиваль национальных танцев и этнографических презентаций «Все вместе — радуга!»
  • 12.00-14.00 «Рисуем город вместе» Художественный флеш-моб
  • 11.00-15.00 Свободный книгообмен Книги из собрания Калужского Дома музыки и предоставленные жителями города

Дом музыки. Картинная галерея

  • 14.00 «Тайны старой Калуги». Творческая встреча с писателем Алексеем Урусовым
  • 15.00 «Тебе - с любовью...» Концерт солистов Дома музыки : Елена Шумаева (сопрано), Дмитрий Логунов (баритон), Виктория Тантлевская (фортепиано)
  • 11.00 - 17.00 «100 шагов по улице» Фотопроект Геннадия Голядкина
  • 11.00 - 17.00 Выставки в Галерее и Фойе

Сквер Мира

  • 12.00- 15.00 Спортивная программа «Готов к труду и обороне!»
  • 12.00- 15.00 Концертная программа «Любимая Калуга» 

Площадка у памятника 600-летия основания г.Калуги

  • 12.00- 22.00 Фестиваль молодежных субкультур «Kaluga Street Games»

ТРЦ «Торговый квартал» (ул.Московская, 338а)

  • 12.00- 22.00 Концертно-развлекательная программа «Второй детский день города. Город развлечений»
  • 22.00 Праздничный фейерверк

Инновационный культурный центр (ул.Октябрьская, 17а)

  • 12.00 – 13:00 Концерт Танцевальной кампании «Забава» Скейт-площадка ИКЦ
  • 12.00 – 00:00 Показ роликов о Калужской области на экранах в ИКЦ. Ресепшен
  • 12.00 – 00:00 Барбекю Party Зона vip-парковки
  • 15.00 – 17.00 Читка и обсуждение пьесы Аглаи Соловьевой «Дефект». Для детей школьного возраста и их родителей. Пропуск по предварительной записи. Выставочный зал
  • 16.00 – 19:00 Выступление музыкальных коллективов города «Miracles of Evolution» «Тень звука» «True Forest» Скейт-площадка
  • 16.30 – 18:00 Мастер-класс «Свет в фотографии». Студия мультимедиа
  • 17:00 – 19:00 Открытый урок по паркуру. Паркур-площадка
  • 17.00 Просмотр семейного фильма «Последний богатырь». Летний амфитеатр
  • 17.15 – 18:00 Встреча и тренинг с желающими заниматься в театральной студии ИКЦ. Предварительная запись на тренинг. Выставочный зал
  • 18.00 – 19:00 Фотопроект от Студии мультимедиа и Инновационного театра балета. Возможность сфотографироваться с героями спектаклей. Фойе 1 этажа
  • 18:00 – 19:00 Лекция о стиле и модных тенденциях в одежде. Лектор: Чуйкова Елена Коворкинг
  • 19.00 – 20:00 Перфоманс «Иллюзия движений»
  • 19.00 – 21:00 Фестиваль уличного кино «Outdoor Film Festival 2018» Летний амфитеатр
  • 21.00 – 00:00 Показ фильмов, участников Ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино 2018» Летний амфитеатр

Площадь Победы — Площадь «Старый торг»

  • 16.00- 17.30 Карнавальное шествие «Если город танцует»

Площадь «Старый торг»

  • 19.30 Выступление кавер-группы «VoreWer.40»
  • 20.20 Выступление группы «#2 Маши»
  • 21.00 Танцевальное шоу «Jump evolution»
  • 21.30 Выступление группы «Burito»
  • 22.30 Праздничный фейерверк
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